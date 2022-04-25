Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı - Son Dakika
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Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

25.04.2022 16:57

Şanlıurfa'da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı.

Şanlıurfa'da devrilen tırdan yol kenarına saçılan bayram şekerleri ile çikolatalar, yoldan geçenler tarafından yağmalandı. Tır içerisinde sıkışan sürücüye yardım etmek yerine dökülen malzemelerin yağmalanması tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında yaşandı. Geyit A.'nın kullandığı bayram şekeri ve çikolata yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü olayı gören TİGEM çalışanları tarafından çıkartıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

SÜRÜCÜYE YARDIM ETMEK YERİNE ÇİKOLATALARI YAĞMALADILAR

Devrilmenin etkisiyle şeker ve çikolata paketleri yol kenarındaki araziye saçıldı. Tırın devrildiğini görenler, yardıma gitmek yerine etrafa saçılan şeker ve çikolataları toplamaya başladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda araç ile vatandaş geldi. Vatandaşlar jandarma ekipleri gelmeden önce yerdeki şeker ve çikolataları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde büyük küçük demeden herkesin şeker ve çikolataları yağmaladığı gözlendi. Arazideki şeker ve çikolataları toplayan vatandaşlar, araçlarının içerisini doldurup evlerine götürdü. Sosyal medyada paylaşılan yağma görüntüleri diğer vatandaşların ise tepkisini çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı
Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı
Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı
Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı
Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı

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Viranşehir, Şanlıurfa, Tragger, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devrilen tırdaki bayram şekerleri ile çikolatalar yağmalandı - Son Dakika


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