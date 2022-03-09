Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu

09.03.2022 12:53

Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu

YOZGAT - Yozgat'ta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorse içerisinde bulunan torba halindeki gübreler yola savruldu, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Sorgun ilçesi Cihanşarlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı Renault marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tırın dorsesinde bulunan torba halindeki tonlarca gübre yola saçıldı. Tır şoförünün yaralandığı kazada Yozgat- Kayseri karayolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu
Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu

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Renault, Yozgat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsesindeki gübreler yola savruldu - Son Dakika
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