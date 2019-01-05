Son Dakika Haberleri: Devrilen Tırdaki Mısırlar Yola Saçıldı

Devrilen Tırdaki Mısırlar Yola Saçıldı

1 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen tırdan yola dökülen mısırlar toplanarak başka bir araca aktarıldı.

Devrilen Tırdaki Mısırlar Yola Saçıldı, System.String[]
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen tırdan yola dökülen mısırlar toplanarak başka bir araca aktarıldı.

Adem Karaçalı idaresindeki 06 FJ 7798 plakalı tır, Hassa- Gaziantep kara yolu Ardıçlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, tırın dorsesinde yüklü olan yaklaşık 26 ton mısır yola saçıldı.

Jandarma ekiplerinin güzergahı trafiğe kapatmasının ardından mısırların toplanması için çalışma başlatıldı.

Kaza yerine gelen işçiler, küreklerle topladığı mısırları, başka bir tırın dorsesine aktardı.

Yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Gaziantep, Hatay, Hassa, Güncel
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