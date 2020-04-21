Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Arama kurtarma ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı çalışma sonrası tırın altından çıkarılan Boztemur'un cansız bedeni, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazanın etkisiyle araçtan fırlayarak tırın altında kalan sürücü Boztemur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan 'da devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

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Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor