Devrilen tırın altında kalan sürücünün öldüğü kaza kamerada

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilerek sürüklenen tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği görüldü.

DEVRİLEN TIRIN ALTINDA CAN VERDİ

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası rampası mevkiinde meydana geldi. Adih Zeyrek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı konteyner yüklü tır virajı dönemeyerek kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen tır sürüklendi. O esnada tırın altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

TIRIN ENKAZI 3 SAATTE KALDIRILABİLDİ

Olay yerinde gelen sağlık ve polis ekiplerinin işlemlerinin ardından Adih Zeyrek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tırın enkazı yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yol trafiğe açıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan tırın yol kenarına girdikten sonra devrildiği ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Ayrıca kaza sebebiyle çıkan toz dumanı ve yardıma koşan vatandaşlar da saniye saniye kaydedildi.