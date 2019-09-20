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Devrilen tırın kapattığı TEM 3,5 saat sonra trafiğe açılabildi

34 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda demir profil yüklü tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara istikameti, 3,5 saatlik çalışma ile trafiğe açıldı.

Devrilen tırın kapattığı TEM 3,5 saat sonra trafiğe açılabildi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda demir profil yüklü tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara istikameti, 3,5 saatlik çalışma ile trafiğe açıldı.


Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profiller yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tırı kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Çalışma başlatan ekipler tarafından devrilen tır kısa sürede kaldırıldı. Yola saçılan demir profillerin kaldırılması için ise ekipler, yağmur altında yaklaşık 3,5 saat çalışma yaptı. Vinçler yardımı ile demir profillerin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tekrar normale döndü. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, Ankara, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:21 Kaynak: İHA
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