Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta devrilerek yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta devrilerek yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri karayolu Kürtül mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 EM 704 plakalı tır, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilip yan yattı. Kazada, şoförün burnu bile kanamazken, tır bir süre sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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