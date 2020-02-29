Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı - Son Dakika

Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı

6 saat önce

Bilecik'te seyir halinde iken devrilen tırın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen tırın sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı, System.String[]

Bilecik'te seyir halinde iken devrilen tırın sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Sakarya istikametine seyir halinde olan İsmail Demir yönetimindeki 16 GM 521 plakalı tır, Osmaneli ilçesi İçmeler mevkii yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Bölge trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, tır çekici yardımla çekildi. - BİLECİK

İsmail Demir, Sakarya, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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