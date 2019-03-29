Son Dakika Haberleri: Devrilen Tırın Sürücüsü Kazayı Yara Almadan Atlattı

Devrilen Tırın Sürücüsü Kazayı Yara Almadan Atlattı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Devrilen Tırın Sürücüsü Kazayı Yara Almadan Atlattı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kadir Ersan idaresindeki 34 TA 9863 plakalı tır, Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde içinde öğrencilerin bulunduğu otomobile çarpmamak için sürücü manevra yapınca devrildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kazayı yara almadan atlattığını belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Ordu, Samsun, Güncel
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