Devrilen Tırın Sürücüsü Kazayı Yara Almadan Atlattı
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Kadir Ersan idaresindeki 34 TA 9863 plakalı tır, Samsun- Ordu
kara yolu Dikbıyık mevkisinde içinde öğrencilerin bulunduğu otomobile çarpmamak için sürücü manevra yapınca devrildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, sürücünün kazayı yara almadan atlattığını belirledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA
İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm
Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak