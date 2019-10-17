Devrilen tırın sürücüsü öldü
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:47 Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Yabancı uyruklu Hamit Bagheri yönetimindeki 59 E 247 10 plakalı tır, Seydişehir-Konya karayolunun 9. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bagheri'nin cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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