Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Zonguldak istikametine giden T.T. yönetimindeki 78 YC 944 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kelemen mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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