Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesinde Cafer Kırıcı idaresindeki 42 GA 165 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.