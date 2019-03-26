Devrilen Tırın Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre İzmir'den Ankara'ya çimento ham maddesi götüren Cumali Özcan'ın (38) kullandığı 41 UK 676 plakalı tır, Yenişehir rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Tır içinde sıkışan sürücü Özcan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Kaza bir süre İzmir-Ankara karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, yola saçılan çimento ham maddelerinin temizlenmesi ve tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Hastaneye götürülen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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