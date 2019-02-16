Son Dakika Haberleri: Devrilen Tomruğun Altında Kalan Kişi Öldü

Devrilen Tomruğun Altında Kalan Kişi Öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Devrilen Tomruğun Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki odun deposuna tomruk almak üzere gelen Mustafa Soyalp'ın (41) üzerine yükleme sırasında tomruk devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Soyalp'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Soyalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Bursa, Yeşilyurt Mahallesi, Sakarya, Güncel
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