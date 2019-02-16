Devrilen Tomruğun Altında Kalan Kişi Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde devrilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bursa
'dan, Yeşilyurt Mahallesi
'ndeki odun deposuna tomruk almak üzere gelen Mustafa Soyalp'ın (41) üzerine yükleme sırasında tomruk devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Soyalp'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Soyalp'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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