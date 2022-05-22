Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü "Beni boş verin köpeğime bakın" dedi - Son Dakika
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Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü "Beni boş verin köpeğime bakın" dedi

22.05.2022 16:45

Tomruk yüklü tır devrildi.

Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü "Beni boş verin köpeğime bakın" dedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan tomruk yüklü tırın yola devrilmesi neticesinde yaralanan sürücünün polis ekiplerine "Beni boş verin köpeğime bakın" demesi üzerine yavru köpek araçtan çıkartıldı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerindeki Rafineri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 01 ADY 476 plakalı tomruk yüklü tır, otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, römorkta yüklü tomruklar ise şarampole saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Beni boş verin köpeğime bakın"

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Y.K.'nın "Beni boş verin köpeğime bakın" demesi üzerine polis, yavru köpeği araçtan çıkarttı. Güvenli alana getirip eliyle su içirdi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın yanma riskine karşı kaza alanında tedbir aldı. Çevreye saçılan tomruklar, iş makineleri yardımıyla toplandı. Tır ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi
Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü Beni boş verin köpeğime bakın dedi

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TIR DEVRİLDİ, YARALI SÜRÜCÜ YAVRU KÖPEĞİNİ POLİSLERE EMANET ETTİ TIR DEVRİLDİ, YARALI SÜRÜCÜ YAVRU KÖPEĞİNİ POLİSLERE EMANET ETTİ Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tomruk yüklü tır devrildi... Yaralı sürücü 'Beni boş verin köpeğime bakın' dedi - Son Dakika


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