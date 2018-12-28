Devrilen Tomrukların Altında Kalan Kişi, 13 Gün Süren Yaşam Mücadelesini Kaybetti
17 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mevlüt Aydın (57), evinin önünde kestiği tomrukların altında kalarak ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, Mevlüt Aydın
(57), evinin önünde kestiği tomrukların altında kalarak ağır yaralandı. Tedaviye alınan Aydın, 13 gün süren yaşam mücadelesine kaybetti. Mevlüt Aydın'ın İlçe İtfaiye
Müdürü Adnan Aydın'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.
Olay, 13 gün önce İnegöl'e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki tomrukları kesmek isteyen Mevlüt Aydın, devrilen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedavisi süren Aydın, bugün hayatını kaybetti. Mevlüt Aydın'ın İnegöl İtfaiye Müdürü Adnan Aydın'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: DHA
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