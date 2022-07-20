Kaza, Sivrice ilçesi Gözeli yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında takılı römorklarla Diyarbakır 'dan Sivas 'a giden Ramazan K. idaresindeki traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü traktör altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla traktör altından çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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