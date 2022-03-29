Devrilen traktör sonu oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde çiftçilik yapan Mustafa Dede (61) devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybtti.

Edinilen bilgiye göre, koyunlarının sayasında temizlik yapan Dede, çıkan gübreyi tarlasına atmak üzere yola çıktı. Traktörünün makas atması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Dede, kendi kullandığı traktörün altında kaldı. Yakınları tarafından jandarma ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri Dede'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Dede'nin cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE