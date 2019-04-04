Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörde Eski Muhtar ve Eşi Can Verdi

Devrilen Traktörde Eski Muhtar ve Eşi Can Verdi

8 dakika önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında eski muhtar ve eşi, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Devrilen Traktörde Eski Muhtar ve Eşi Can Verdi, System.String[]
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında eski muhtar ve eşi, devrilen traktörün altında kalarak can verdi. Edinilen bilgilere göre, kaza Banaz ilçesi Reşadiye köyü yakınlarından meydana geldi. Reşadiye köyünün eski muhtarlarından Nadir Doğan (61) idaresindeki 64 FC 253 plakalı traktör, köy yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nadir Doğan ve eşi Emine Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatan jandarma ekipleri ise bölgede detaylı bir inceleme yaptı. İncelemelerin ardından talihsiz karı kocanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:16 Kaynak: İHA

Nadir Doğan, Uşak, Güncel
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