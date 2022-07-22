DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika
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DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

22.07.2022 17:09
DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

BOLU'da, uçuruma devrilen traktörde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

BOLU'da, uçuruma devrilen traktörde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Baltalı Köyü'ne bağlı Gölcük Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yusuf Akdemir (19), idaresindeki 14 DZ 983 plakalı traktör, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Kaza sonrası sürücü ve annesi Sabriye Akdemir (47) ters dönen traktörün altında kaldı. Durumu fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yaralı anne ve oğlunu traktörün altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan yukarıya çıkarılan anne ve oğlu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi Organlarıyla 6 hastaya umut olan Mücahit Tunçbilek'in adı spor salonuna verildi Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu Devrilen traktördeki anne ve oğlu yaralı kurtuldu
Kaynak: DHA

Yusuf Akdemir, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika
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