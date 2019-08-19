Son Dakika Haberleri: Devrilen traktördeki baba öldü, kızı yaralandı
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Devrilen traktördeki baba öldü, kızı yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan (54) öldü, kızı Ebru Arslan (23) yaralandı.

Devrilen traktördeki baba öldü, kızı yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Mehmet Arslan (54) öldü, kızı Ebru Arslan (23) yaralandı.
Kaza, dün akşam Somak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Arslan, kızı Ebru Arslan ile birlikte incir bahçelerinden evlerine dönmek için traktörle yola çıktı. Ancak Arslan, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mehmet Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ebru Arslan ise yaralandı. Ebru Arslan, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mehmet Arslan, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:24 Kaynak: DHA
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