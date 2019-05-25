Devrilen traktördeki baba ve oğlu yaralandı
3 saat önce
ADIYAMAN'IN Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Boynueğeri ile yanındaki babası Mehmet Boynueğiri, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:42 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'IN Gölbaşı
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Boynueğeri ile yanındaki babası Mehmet Boynueğiri, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örenli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Halil İbrahim Boynueğri yönetimindeki 02 EB 938 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Halil İbrahim Boynueğri ile yanındaki babası Mehmet Boynueğri
yaralandı.
Köylülelerin yardımıyla kurtarılan baba ve oğlu, çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Durumu ağır olan Halil İbrahim Boynueğri, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Adıyaman
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