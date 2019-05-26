Devrilen traktördeki baba yaralandı, oğlu öldü (2)
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OĞLU ÖLDÜ, BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYORTarlada ilaçlama yaparken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Boynueğri (19), tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:34 Kaynak: DHA
OĞLU ÖLDÜ, BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Tarlada ilaçlama yaparken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Boynueğri (19), tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Boynueğri'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Aynı kazada yaralanan baba Mehmet Boynueğri'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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