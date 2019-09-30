Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, antalya- burdur yolu 1,5 saat kapandı

Burdur yolu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen odun yüklü traktöre, 2 otomobilin çarpması sonucu 1,5 saat ulaşıma kapandı. Yolda, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen odun yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Odunlar yola savrulurken, biri yabancı plakalı 2 otomobil, traktöre çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sağlık görevlilerince bölgede yapılırken, kaza nedeniyle Antalya- Burdur yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüleri ve yanındakiler uzun süre yol kenarında oturarak trafiğin açılmasını bekledi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin araçları yoldan kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.