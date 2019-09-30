Son Dakika Haberleri: Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, antalya- burdur yolu 1,5 saat kapandı
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Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, antalya- burdur yolu 1,5 saat kapandı

1 saat önce

Burdur yolu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen odun yüklü traktöre, 2 otomobilin çarpması sonucu 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Devrilen traktöre, 2 otomobil çarptı, antalya- burdur yolu 1,5 saat kapandı, System.String[]

Burdur yolu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen odun yüklü traktöre, 2 otomobilin çarpması sonucu 1,5 saat ulaşıma kapandı. Yolda, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolu Çubukbeli mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen odun yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Odunlar yola savrulurken, biri yabancı plakalı 2 otomobil, traktöre çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi sağlık görevlilerince bölgede yapılırken, kaza nedeniyle Antalya- Burdur yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç sürücüleri ve yanındakiler uzun süre yol kenarında oturarak trafiğin açılmasını bekledi. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin araçları yoldan kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya, Burdur, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:08 Kaynak: DHA
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