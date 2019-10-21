Son Dakika Haberleri: Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdı

Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdı

17 dakika önce

Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazazedenin yardımına giden sürücünün arabasında patlama sesi duyuldu.

Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazazedenin yardımına giden sürücünün arabasında patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, araçta radyatör kapağının patladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza yapan bir traktörün yardımına giden duyarlı bir vatandaş, aracını yol kenarına park etti. Birkaç dakika sonra patlama sesi meydana gelen araçtan dumanlar yükseldi.

Korkutan olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları incelemede su kaynatma nedeniyle radyatör kapağında patlama meydana geldiğini belirledi.

Devrilen traktöre yardıma gitti, kendi arabasında meydana gelen patlamayla neye uğradığını şaşırdı

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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