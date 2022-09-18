Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe İsapınar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre R.K., pamuk tarlasından traktörle dönerken Tepe İsapınar mevkisinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Engebeli araziden yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DEVRİLEN TRAKTÖRÜN 14 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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