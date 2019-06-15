Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
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Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

5 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü, System.String[]
KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Kulu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Afganistan, Kulu, Güncel
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