Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
5 saat önce
KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
KONYA'nın Kulu
ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan
uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Kulu
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