Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü

1 saat önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Orhan Özvural (62), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Orhan Özvural (62), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ABL 561 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Orhan Özvural, meyilli arazide direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilirken, Özvural altında kaldı. Ağır yaralanan Özvural, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özvural, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özvural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı
İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]