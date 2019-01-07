Devrilen Traktörün Altında Can Verdi
1 saat önce
Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Burdur
merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kayaaltı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Fikri Çolak, dün saat 17.30 sıralarında Kocapınar
mevkisinde 15 AE 623 plakalı traktörünü yokuş aşağı çalıştırmak istedi. Yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafındaki şarampole devrilirken, Fikri Çolak da altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD
, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Fikri Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fikri Çolak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Traktör devrildiği yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. - Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:14 Kaynak: DHA
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