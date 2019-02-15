Devrilen Traktörün Altında Can Verdi
19 dakika önce
Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.
Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.
Kaza Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş için ilçeye gitmek üzere köydeki evinden yola çıkan Cemal Kıvrak isimli çiftçi, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında takla atan traktörün altında kalan Cemal Kıvrak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:47 Kaynak: İHA
E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi
İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı
Boşandığı Eşine Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı
Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor