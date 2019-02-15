Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

Devrilen Traktörün Altında Can Verdi

1 saat önce

Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.

Devrilen Traktörün Altında Can Verdi, System.String[]
Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan şahıs feci şekilde can verdi. Kaza Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş için ilçeye gitmek üzere köydeki evinden yola çıkan Cemal Kıvrak isimli çiftçi, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında takla atan traktörün altında kalan Cemal Kıvrak, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:06 Kaynak: İHA

Afyon, Güncel
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