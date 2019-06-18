DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tarlasını süren Ahmet Gözüsarı (71), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesinde tarlasını süren Ahmet Gözüsarı (71), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için evden çıkan ancak akşam dönmeyen Ahmet Gözüsarı'yı merak eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları yaklaşık 5 metre uzaklıkta traktörün devrildiğini fark etti. Yamaçtan aşağına inen köylüler, Gözüsarı'nın traktörün altında olduğu görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Gözüsarı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma
ve Cumhuriyet Savcısı
'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gözüsarı'nın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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