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Devrilen traktörün altında can verdi

26 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. PınarlıkMahallesi yönünden Denizli istikametine giden Mehmet Aykut (70) idaresindeki 20 R 1274 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Aykut, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Aykut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aykut'un cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
Pamukkale, Denizli, Güncel
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