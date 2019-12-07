Devrilen traktörün altında can verdi
6 saat önce
Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı İnçecam köyünde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı İnçecam köyünde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre Hayri Çelik'in (25) kullandığı traktör Seferler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BARTIN
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