Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika

Devrilen traktörün altında can verdi

6 saat önce

Samsun'da bir kişi seyir halinde olan traktörünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

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Samsun'da bir kişi seyir halinde olan traktörünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi Fırıncıoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Çıkmaz (58) caminin önündeki yol kenarında bulunan yağmur sularının yola akmasını önlemek için eliyle su kanalı açtıktan sonra idaresindeki 36 KC 734 plakalı traktörü ile evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Çıkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Çıkmaz'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkmaz'ın yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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