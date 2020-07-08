Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika

Devrilen traktörün altında can verdi

Manisa'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Şehzadeler ilçesi kırsal Kağan Mahallesi'nde meydana geldi. 45 E 4864 plakalı traktörü ile tarlasına giden Zekai Karaman, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün altında kalan Zekai Karaman, olay yerinde feci şekilde can verdi. Karaman'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Şehzadeler, Karaman, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika
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