BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörünün altında kalan Haşim Aydın (89), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Aksaklar köyünde meydana geldi. Kuşburnu toplamak için tarlaya giden Haşim Aydın'ın kullandığı 14 ES 039 plakalı traktör, kasiste devrildi. Traktörün altında kalan Aydın'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Haşim Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika