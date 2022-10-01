Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında can verdi

01.10.2022 13:06
Devrilen traktörün altında can verdi

BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörünün altında kalan Haşim Aydın (89), hayatını kaybetti.

BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarlaya giderken devrilen traktörünün altında kalan Haşim Aydın (89), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Aksaklar köyünde meydana geldi. Kuşburnu toplamak için tarlaya giden Haşim Aydın'ın kullandığı 14 ES 039 plakalı traktör, kasiste devrildi. Traktörün altında kalan Aydın'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Haşim Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Göynük, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen traktörün altında can verdi - Son Dakika

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