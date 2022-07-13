Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu

13.07.2022 13:05

Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, kabin sayesinde ezilmekten kurtuldu.

Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu

KARAMAN - Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü, kabin sayesinde ezilmekten kurtuldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Kızık köy yolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır tarlasına çalışmaya gittiği öğrenilen Mohammad Aref Özbek'in kullandığı 70 FY 918 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu. Yaralı halde kendi imkanı ile devrilen kabinin içinden çıkan sürücü Mohammad Aref Özbek, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında ezilmekten kabin sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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