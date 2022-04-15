Çine ilçesinin Bahçearası Mahallesi'nde A.Ö. idaresinde traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada traktör sürücüsü A.Ö. yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 13 yaşındaki torunu Bircan Çulha ise devrilen traktörün altına kaldı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çulha'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika