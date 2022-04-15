Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

15.04.2022 18:58
Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'ın Çine ilçesinin Bahçearası Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yolcu konumunda bulunan 13 yaşındaki torunu ise traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Çine ilçesinin Bahçearası Mahallesi'nde A.Ö. idaresinde traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

TORUNU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazada traktör sürücüsü A.Ö. yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 13 yaşındaki torunu Bircan Çulha ise devrilen traktörün altına kaldı.

Son dakika haberi | Devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

DEDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çulha'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Traktör, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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