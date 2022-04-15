Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çine ilçesinin Bahçearası Mahallesi'nde A.Ö. idaresinde traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

TORUNU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazada traktör sürücüsü A.Ö. yaralanırken, yolcu konumunda bulunan 13 yaşındaki torunu Bircan Çulha ise devrilen traktörün altına kaldı.

DEDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çulha'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, A.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.