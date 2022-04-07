Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

07.04.2022 23:31
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Suriye Uyruklu Abdulkadir Asvad (56) ile Vidad Muhaymid (47) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Suriye Uyruklu Abdulkadir Asvad (56) ile Vidad Muhaymid (47) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe mevkisinde meydana geldi. Ö.K.'ya ait çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Asvad, 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı. Asvad yönetimindeki traktör, yokuş indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajda devrildi. Sürücü Abdulkadir Asvad ile Vidad Muhaymid, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asvad'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Vidad Muhaymid da kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Asvad ve Muhaymid'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü
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Suriye, işçi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika
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