Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

07.04.2022 23:43

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftlikte çalışan yabancı uyruklu kişi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Öte yandan traktörün üzerinde bulunan aynı yerde çalışan arkadaşı ise ağır yaralı olarak çıkarılmasına karşın kurtarılmadı.

Tire ilçesinde Ö.K'ye ait çiftlikte işçi olarak çalışan yabancı uyruklu Abdulkadir Asvad (56), kullandığı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

Yokuş aşağı inen traktör, virajda bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör altında kalan ve yaşamını yitiren Abdülkadir Asvad ile ağır yaralanan Vidad Muhaymid'i bulundukları yerden çıkardı.

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Muhaymid sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine karşın kurtarılamadı. Asvad ve Muhaymid'in cenazeleri Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
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Traktör, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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