Devrilen traktörün altında kalan adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - HATAY

Kaza, Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Hüsamettin Dağlı, 01 Z 2474 plakalı traktörüyle zeytin bahçesini sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörün ters dönmesi üzerine aracın altında kaldı.

Hatay 'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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