Devrilen traktörün altında kalan baba-oğul yaralandı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkarak taklalar atarak yol kenarındaki dereye düşen traktörün altında kalan sürücü Yusuf Akdoğan ile oğlu Hasan Akdoğan, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Tarsus'a bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama yapmak için arazilerine giden Yusuf Akdoğan (40) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, taklalar atıp, yol kenarındaki dereye düştü. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Akdoğan ile yanındaki oğlu Hasan Akdoğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktör ile dere arasında kalan Yusuf Akdoğan ile oğlu Hasan Akdoğan, kepçeyle çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan baba ile oğlunu Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.