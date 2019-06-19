Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
24 dakika önce
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:44 Kaynak: AA
'ta devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti. Merkez Dulkadiroğlu
ilçesi Kılağlı yolunun 3. kilometresinde, Mehmet Fidan
(69) idaresindeki 46 DL 959 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ayşe Fidan (63), olay yerinde hayatını kaybetti.
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morguna kaldırıldı.
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