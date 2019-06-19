Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
Son Dakika Güncel Haber

Devrilen traktörün altında kalan çift öldü

24 dakika önce

Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çift öldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı yolunun 3. kilometresinde, Mehmet Fidan (69) idaresindeki 46 DL 959 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ayşe Fidan (63), olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Dulkadiroğlu, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı Saadet Partisi İstanbul adayını geri çekecek mi? Açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:08:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan çift öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]