Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

26.04.2022 09:53
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçesine gübre götürdüğü traktör, devrilerek uçuruma yuvarlanan çiftçi ağır yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçesine gübre götürdüğü traktör, devrilerek uçuruma yuvarlanan çiftçi ağır yaralandı.

Kaza, Buldan'ın Dımbazlar Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; römorka yüklediği hayvansal gübreleri tarlasına götürmek üzere yola çıkan 52 yaşındaki çiftçi Tevfik Yeşilkaya idaresindeki traktör, Işıklar mevkiine geldiğinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktör ile birlikte uçuruma yuvarlanarak Yeşilkaya, ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edilen Tevfik Yeşilkaya, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından uçurumdan çıkartılarak, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine getirildi. Kaburgalarında kırıklar tespit edilen Yeşilkaya, Denizli'ye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Denizli, Traktör, Çiftçi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı - Son Dakika


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