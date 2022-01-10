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Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

10.01.2022 23:03
Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanda odun topladıktan sonra eve dönen M.Y. (64), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun son tarafına devrildi. Devrilen traktörün altına kalan M.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerin ardından M.Y.'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Barış Gezici/İHA)

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Akhisar, Manisa, Çiftçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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