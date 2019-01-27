Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

25 dakika önce

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bozova ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Eyüp Aydın'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Aydın, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan ağır yaralı çiftçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın cenazesi kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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