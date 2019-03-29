Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

52 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Nuri Özibrişim'in (56) kullandığı traktör Sahilkent Mahallesi Kuşkent mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Özibrişim olay yerinde hayatını kaybetti.

Özibrişim'in cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA

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