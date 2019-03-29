Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü
52 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Nuri Özibrişim'in (56) kullandığı traktör Sahilkent Mahallesi Kuşkent mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Özibrişim olay yerinde hayatını kaybetti.
Özibrişim'in cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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