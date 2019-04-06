Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Aydın
'ın (76) kullandığı 45 EN 461 plakalı traktör, Kula İlçesi Yeniköy Mahallesi Aydınlar
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Acil servis ekibi, devrilen traktörün altında kalan sürücü Aydın'ın öldüğünü tespit etti. Jandarma
ve savcılık incelemesinin ardından cesedi, Kula Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:27 Kaynak: AA
Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi